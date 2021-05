Alpine y Fernando Alonso quieren dejar atrás lo ocurrido en el Gran Premio de Barcelona disputado hace dos fines de semana en Montmeló. Un error "optimista" en la estrategia condenó al asturiano a los últimos puestos de la carrera, solo por delante de los Haas de Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

"En Barcelona las cosas no fueron según lo esperado, la estrategia a una parada resultó ser demasiado optimista. Queríamos ir a por algo diferente en un circuito en el que era complicado adelantar, pero no fue bien. Eso sí, el fin de semana fue positivo, el rendimiento fue similar al de Portugal. Por ello, llegamos a Mónaco con sensaciones positivas", ha señalado el ovetense en la previa de Alpine.

En la mira ya está Mónaco y el encanto de un circuito tan afrodisiaco como difícil para adelantar, por lo que la clasificación en vital para posicionare bien en la carrera.

Además de la 'qualy', Fernando Alonso ha destacado otras dos claves del trazado de Mónaco para llevar a cabo un buen fin de semana: la concentración y la configuración del monoplaza.

En un circuito en el que ganó con Renault en 2006 y con McLaren en 2007, Alonso es consciente del nivel de concentración al que hay que estar para no cometer el error que te deje fuera de la pelea.

"No hay una carrera igual y tengo muchas ganas de volver a estar allí este fin de semana. Ya he ganado dos veces en Mónaco y me gustan los domingos estratégicos que vemos aquí. Clasificar bien será muy importante, igual que en España, necesitamos maximizar nuestro potencial a una vuelta para asegurarnos de hacerlo bien con los dos coches", explica Fernando.

Por último, el bicampeón ha querido resaltar la importancia de la configuración de los monoplazas para tener la máxima carga aerodinámica posible: "Mónaco es un circuito muy desafiante y una pista que te recuerda cada vuelta que no puedes cometer un error. Te tienes que concentrar mucho en la carrera, pero así es la vida de un piloto de Fórmula 1. La configuración aquí también es única, no hay rectas y el coche necesita una carga aerodinámica total".