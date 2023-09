El Gran Premio de Singapur ha evidenciado, aún más, la caída de rendimiento del equipo Aston Martin en este tramo final de temporada. Y es que, en el que ha sido el primer Gran Premio que no ha ganado un monoplaza Red Bull, los británicos no han podido ni tan siquiera pelear el podio.

Aun así, pese a la gran victoria de Carlos Sainz y Ferrari, Max Verstappen se mantiene en primeraposición en el Mundial de Pilotos y, con 374 puntos, ahora es cuestión de tiempo que se proclame tricampeón del mundo.

'Checo' Pérez, por su parte, ya se ha consolidado firmemente en la segunda posición con 223, lejos de sus perseguidores. A su vez, Lewis Hamilton ya le ha arrebatado la tercera posición a Fernando Alonso y ya se coloca con 180 puntos.

10 puntos más que el asturiano que, con 170 puntos y un Aston Martin que no termina de funcionar, no le queda otra que ver como los Ferrari se acercan por detrás. Y es que Carlos Sainz, tras su victoria en las calles de Marina Bay, se coloca en quinta posición con 142 puntos.

DRIVER STANDINGS (with seven rounds to go)

Hamilton leapfrogs Alonso up to third 📈#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/GpaC1u6jQC