Fernando Alonso terminó la clasificación del GP de Portugal en 13ª posición. El asturiano, que firmó unos grandes Libres 3 con el Alpine, ha señalado al coche y al hecho de que han perdido "siete u ocho décimas" con respecto a la mañana del sábado. Esto explicaría la diferencia con respecto a Esteban Ocon, su compañero, en la lucha contra el crono.

Así se expresó el bicampeón del mundo: "Las condiciones no eran diferentes y no creo que fuera complicado. Nuestras vueltas fueron buenas, pero el coche era muy distinto al de los Libres 3. Hemos empeorado siete u ocho décimas me parece, y sin gasolina".

"Desde hace una hora y media hemos perdido más de un segundo. Tendremos que ver qué ha pasado, tuvimos más problemas en la crono que esta mañana", afirma Fernando.

Alonso, eso sí, es optimista para la carrera: "Con el coche al cien por cien se puede adelantar. La posición ideal de 'qualy' era undécimo y somos 13º. Evitar los neumáticos rojos puede ser una buena táctica".

Sin duda, el Alpine demostró en los Libres 2 y en los Libres 3, y con Esteban Ocon, ser rápido en Portimao. Ser mucho más rápido en Portugal de lo que lo fueron en Baréin y en Imola, y en San Marino tanto el francés como Alonso lograron puntuar.

Desde la 13ª plaza, Fernando tiene por delante a Giovinazzi y Russell, con Sebastian Vettel décimo. Tras él, Yuki Tsunoda y Kimi Raikkonen.

