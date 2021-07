Wolff, Marko, Verstappen, Hamilton... no han dejado de sucederse réplicas tras el accidente en el que se vieron inmersos Max Verstappen y Lewis Hamilton al inicio de del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y que terminó con el neerlandés fuera de la carrera a primeras de cambio.

A pesar de la sanción de 10 segundos al británico, el heptacampeón del mundo acabó remontando ante su público y logró su octavo triunfo en suelo inglés, lo que le acerca mucho a 'Mad Max' y a Red Bull en el Mundial de pilotos y constructores.

En paralelo a la 'Guerra Fría' que mantienen las flechas de plata y los de las bebidas energéticas ha hablado Fernando Alonso, que terminó en un meritorio séptimo puesto tras aguantar con suma maestría a Stroll, Pérez, Gasly y Ocon después de su parada.

El asturiano ha analizado un accidente que califica de "desafortunado·: "Lo del incidente es difícil de decir, supongo. Parecía muy apretado".

"Creo que Lewis tenía más de medio coche junto a Max Verstappen, así que, de algún modo, Lewis no podía desaparecer de la trazada interior. No es que pueda esfumarse, fue en un momento desafortunado de la carrera", ha añadido el excompañero de Hamilton en McLaren.

"No fue nada intencionado o no hubo nada que ninguno de los dos pilotos hiciera mal en mi opinión. Fue un momento desafortunado en la carrera", ha zanjado, explicando que no vio mala praxis en ninguno de los dos pilotos.

Con la victoria de Hamilton, el tercer puesto de Bottas y el casillero a cero de Red Bull en Silverstone tras el K.O. de Verstappen, la polémica está servida entre los dos gallos del 'Gran Circo'. Rozando ya el ecuador de la temporada, se prevé una segunda mitad de campaña de vértigo... y quién sabe si con algún 'toque desafortunado' más.