"Por suerte estoy bien. Muy decepcionado de que me hayan sacado de pista así. La sanción no nos ayuda y no hace justicia por el movimiento peligroso que ha hecho Lewis. Ver las celebraciones que ha hecho mientras yo estaba en el hospital es poco respetuoso y nada deportivo, pero pasaremos página".

Ese ha sido mensaje de Max Verstappen en sus redes sociales, sus primeras palabras tras el accidente que ha sufrido en Silverstone. Todo ello después de un toque con Lewis Hamilton.

El equipo Red Bull ha ido más allá y ha pedido directamente la suspensión del inglés por su maniobra. Así lo ha hecho Helmut Marko, en unas declaraciones en las que se le veía muy enfadado. Algo que Hamilton no entiende.

El de Mercedes ha dejado muy claro que no era el culpable de lo ocurrido: "Yo estaba por delante". Y ha dejado un claro mensaje directo para Max: "Este accidente se veía venir".