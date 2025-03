Fernando Alonso puede soñar en grande: la herramienta estrella de Aston Martin está lista

Antes del inicio de los primeros entrenamientos libres de la temporada en el trazado de Melbourne, Aston Martin comunicaba una buena noticia para el futuro del equipo. Se ha estrenado el novedoso túnel de viento exclusivo de la escudería y se pondrá en práctica desde ya.

Desde Aston Martin no tienen duda de la magnitud que representa este hecho, asegurando que es el punto clave en el objetivo hacia "la lucha por campeonatos en el futuro". En el comunicado, el propio 'team principal', Andy Cowell, ha valorado el nacimiento del túnel de viento.

"Tener todo aquí bajo un mismo techo es extremadamente beneficioso para nosotros mientras trabajamos para convertirnos en un equipo de fábrica totalmente operativo a partir de 2026", ha reflexionado Cowell.

Hasta ahora, las pruebas de aerodinámica de Aston se realizaban en el túnel de viento de Mercedes. Tener esta herramienta, tan diferencial en la Fórmula 1 actual, como este resulta capital para desarrollar no solo el coche de 2026, sino para las mejoras que se introduzcan en él a lo largo de la temporada 2025.

El anuncio se ha realizado en la cuenta oficial de X de la formación verde. "La ultima pieza del rompecabezas": así enunciaba Aston Martin una de las noticias más esperadas por los seguidores de Fernando Alonso y de la escudería británica.

Junto al ingenio de Adrian Newey, el hambre de Fernando Alonso y un túnel de viento de última tecnología, son los tres ingredientes principales para llevar a Aston Martin a la cima de la Fórmula 1.

The latest piece of the puzzle.

Our new state-of-the-art wind tunnel is now online at the AMRTC.

