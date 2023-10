Felipe Massa sigue empeñado en reclamar el Mundial de Fórmula 1 2008. Incluso ha judicializado el caso con el objetivo de que a Lewis Hamilton se lo arrebaten por el conocido como 'crashgate'. Y ahora incluso ha pedido a Ferrari, su equipo de aquella temporada, que actúe.

En declaraciones a 'Motorsport', el brasileño ha pedido a la escudería de Maranello que tome parte en el asunto. Y pone como ejemplo a Todo Wolff y a Mercedes en lo ocurrido en Abu Dabi 2021, donde Hamilton perdió el campeonato.

"No veo por qué Ferrari no estaría de mi lado. Perdimos el Mundial los dos, nos lo quitaron a mí y a Ferrari. Cuando escuchas a Toto Wolff hablar de 2021, ellos deberían hacer lo mismo", comenta Massa en una entrevista al citado medio.

"Necesitan luchar por lo mejor del equipo y realmente, no veo a Ferrari lejos de una manipulación, como me ocurrió a mí", dice el que fuera piloto de la legendaria marca italiana.

Incide en que "no sabe" si Ferrari le apoya en sus peticiones: "Por el momento, no sé realmente si estamos juntos en esto o no...".

"Creo que están esperando a ver qué va a pasar, pero lo que digo es que lo hago por mi país, por mis aficionados, por mi familia y por Ferrari. Si ellos quieren venir, son totalmente bienvenidos, lo hago por justicia, que es lo más importante para mí", ha sentenciado Felipe.