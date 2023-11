Watson ha sido precisamente uno de los mecánicos más famosos del equipo. Es, para muchos, el mecánico 'zanahorio' que tan efusivamente ha celebrado todos y cada uno de los podios del piloto ovetense. Ahora, desde Aston Martin están centrados en fabricar un monoplaza con el que poder pelear directamente con Max Verstappen.

Comfort is key. 👌

Everything you need to know about an #F1 seat fit, explained by @alo_oficial's Front End Mechanic, Matt.#BahrainGP pic.twitter.com/EpzYVpHgyb