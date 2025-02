Un ex de F1 explica por qué Verstappen no debe fichar por Aston Martin

Hace unas semanas la prensa británica destapó una supuesta oferta de Aston Martin a Max Verstappen de 1.000 millones de libras para que el tetracampeón del mundo abandone Red Bull.

Prácticamente ninguna de las partes se manifestó mientras que grandes voces de la Fórmula 1 dieron credibilidad a la información.

La posibilidad de que Max cambie de equipo la ha analizado Peter Windsor, reputado periodista de Fórmula 1 y ex de Williams y Ferrari, en el podcast 'Cameron Cc', dejando una llamativa opinión.

Y es que Windsor, si fuera Verstappen, la rechazaría: "No lo haría, no, porque he disfrutado de mis carreras y sé lo que necesito a mi alrededor para ir bien y conducir bien, y me gusta el ambiente que creo a mi alrededor, y no me gustaría ir a un equipo donde, obviamente, hay un ambiente muy difícil y estresante, como en el caso de mucha gente que ha estado allí y se ha ido".

El ex de F1 entiende que el único atractivo es el dinero: "Me gustaría pensar que Max es lo suficientemente maduro ahora, y que tiene suficiente dinero, para decir que no se trata de dinero, sino de disfrutar de mi vida y seguir con mis carreras. Y me gusta pensar que Max pensaría que si ese tipo quiere pagarme tanto dinero, entonces algo va mal si necesita hacerlo".

Eso sí, cabe la posibilidad de que recibiese una llamada del que hasta hace poco ha sido el artífice de su éxito con Red Bull.

"Si Adrian Newey le dijera a Max: 'Mira Max... Me encanta estar aquí, voy a estar los próximos 10 años. Puedo decirte ahora que vamos a ganar muchas carreras. Si quieres unirte a nosotros, vamos a ganar muchas carreras, muchos campeonatos, vamos'. Si yo fuera Max, probablemente lo haría", ha explicado Windsor.

"Pero la primera pregunta era si lo haría por los mil millones de dólares. Son dos cosas distintas. Y también, no lo olvides, si cogieras lo primero, los mil millones y a Lawrence Stroll, no hay garantías de que Adrian vaya a estar ahí la próxima década. No va a rejuvenecer", ha zanjado.