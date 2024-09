Ha sido el propio Max Verstappen el que ha dicho que estas "tonterías" podrían provocar su reacción. Todo ello después de que fuera sancionado por la FIA por decir que su coche estaba "jodido". Tendrá que realizar trabajos a la comunidad. Y en el mundo de la Fórmula 1 temen que el neerlandés se marche antes de tiempo.

Es la frase que ha dejado Ralf Schumacher, expiloto de la F1, en 'Sky Sports': "Max parará si eso se intensifica porque él es independiente".

"Tiene suficiente dinero, y a menudo ha dicho que no estará en la Fórmula 1 para siempre, así que no lo descartaría", apuesta el hermano de Michael Schumacher.

"Parece que Max se siente injustamente tratado. Todos lo sabemos, te pones terco y dices, 'no, no lo acepto', pero no creo que al final tenga posibilidades. Por otro lado, no confiaría en que Ben Sulayem (presidente de la FIA) fuera lo suficientemente listo como para dar marcha atrás en la decisión y dejarlo como una advertencia", explica sobre la delicada situación del piloto de Red Bull.

De hecho, le aconseja que tome otro rumbo: "Así que, si yo fuera Max, haría de la necesidad una virtud y elegiría mi proyecto favorito, y quizá ayudaría a los niños o a una causa apoyándolo".

Max está en plena defensa del título. Y con un Red Bull que es muy inferior al McLaren. Lando Norris se acerca. Y Ralf Schumacher cree que necesita todos sus sentidos en ello: "No debe perder de vista el mundial, sobre todo porque está luchando en bastantes frentes".