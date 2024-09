Finalizado el fin de semana en Singapur, de donde Max Verstappen sale con un segundo puesto y una sanción de la FIA por decir palabrotas en rueda de prensa, el neerlandés soltó la 'bomba' ante los medios.

El piloto de Red Bull, que deberá realizar trabajos comunitarios por utilizar lenguaje malsonante el jueves, aseguró que con estas decisiones la Fórmula 1 solo acerca su retirada.

"Por supuesto. Sí. Es decir, este tipo de cosas definitivamente también deciden mi futuro", expresó.

"Cuando no puedes ser tú mismo y tienes que lidiar con este tipo de tonterías... Creo que ahora, estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar lidiando con esto todo el tiempo. Es realmente agotador. Para mí, esa no es una forma de continuar en el deporte, eso seguro", añadió el neerlandés.

Cabe recordar que Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y en el pasado Gran Premio de Países Bajos, donde cumplió 200 carreras, ya aseguró que había sobrepasado el ecuador de su trayectoria deportiva.