Tras presentar el Alpine A524 junto a Pierre Gasly, Esteban Ocon habló, entre otros temas, de la salida de Lewis Hamilton de Mercedes y su fichaje por Ferrari.

El francés, que lleva en el programa de talentos de la marca de la estrella desde 2015 (competía en las GP3 Series), siempre ha estado bajo la lupa de Toto Wolff.

A pesar de debutar con Manor, fichar por Force India y continuar su carrera en Renault y Alpine, Ocon fue reserva de Mercedes en 2019, justo después de dejar la estructura de Lawrence Stroll.

Al galo le preguntaron si se ve como sustituto de Hamilton... y no dudó: "Siempre he tenido fuertes vínculos con Mercedes. Sigo siendo un piloto junior de Merc. Esto siempre ha sido así, incluso ahora que ya no soy tan joven. Todavía tengo contrato con ellos. Así son las cosas. Veremos".

"Por el momento estoy totalmente dedicado a Alpine. Ese es mi enfoque. Necesito hacer un buen trabajo en la pista, como siempre. Cada año es crucial en la F1 porque no importa si tienes contrato o no. Si no rindes, puedes quedar fuera. Así son las cosas", explicó en declaraciones a 'Autosport'.

"Si haces un trabajo sólido, siempre habrá conversaciones, rumores y cosas buenas para ti. Mientras hablen de ti, significa que lo que haces en la pista es bueno", añadió.

Esteban Ocon es una 'novia' más para el asiento que deja Hamilton en Mercedes, aunque grandes voces de la Fórmula 1 tienen claro quién debería ser el sustituto de Lewis y nuevo compañero de George Russell: Fernando Alonso.