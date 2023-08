Con Charles Leclerc fuera de combate, Carlos Sainz se quedó como el único representante de Ferrari en el Gran Premio de Países Bajos. Y sufrió debido a la poca velocidad que tenía el coche, que no podía ni con el Alpine de Pierre Gasly.

Tras cruzar la línea de meta quinto, otra vez lejos del podio, volvió a advertir a su equipo: "A intentar aprender de ello, saber por qué este fin de semana hemos ido tan lentos. Cómo puede ser que el Alpine, los McLaren, todos vayan mucho más rápido que nosotros...".

Tiene esperanzas para el próximo fin de semana, en Italia: "Yo espero que en Monza vayamos bien otra vez, creo que este ha sido un fin de semana para limitar daños".

La posibilidad de podio le duró "un segundo": "Desgraciadamente no había hoy ritmo para podio, no había por dónde cogerlo. Mira que lo he intentado, pero...".

"Sobre todo la última stint con las intermedias, no me quedaban ruedas intermedias, he tenido que poner unas súper usadas de la clasificación, estaban muy abiertas por culpa de unas vueltas que di ayer en seco con ellas, la rueda no me daba ningún grip, por eso no hemos podido ir rápido en el último stint y he tenido que defenderme de Hamilton, pero principio de carrera con la inter nueva, no iba mal", ha sentenciado el español.

Ferrari sigue lejos del podio. Y se le acumulan los problemas. Porque en este GP Alpine se mostró mucho más rápido. Sainz pudo salvar un digno quinto puesto que sigue siendo insuficiente para un equipo obligado a todo en la Fórmula 1.