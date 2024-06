Esteban Ocon se sintió muy perjudicado por Alpine en el Gran Premio de Canadá. Consideró que estaban beneficiando a Pierre Gasly y que era completamente injusto. Primero lo dejó claro por radio y después en las declaraciones a los medios.

El galo cruzó la línea de meta en décima posición, justo por detrás de su compañero de equipo: "Lo que pasó es que me pidieron que dejara pasar a Pierre, porque estaba a dos segundos del siguiente. Les dije que no era posible, el equipo me dijo otra vez que le dejara pasar, hice mi parte como jugador de equipo, y he perdido la posición en la penúltima vuelta".

Una decisión con la que ni mucho menos estaba contento: "No estoy contento con eso, porque hice una mejor carrera y debería haber quedado por delante".

"He demostrado una vez más que hago lo que es mejor para el equipo, respeto las instrucciones que siempre se me han dado", apunta un Ocon que vive uno de los momentos más tensos en Alpine después del toque en Mónaco contra Gasly y esta decisión de Canadá.

Y finalizó su mensaje sacando pecho. Asegurando que se siente el piloto más fuerte de Alpine. "Ser el bueno en la Fórmula 1 no siempre da sus frutos y eso me molesta mucho...".

"Espero que las cosas se den la vuelta a final de año", sentencia Esteban.