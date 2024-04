Queda casi toda la temporada 2024 y toda la 2025, pero la Fórmula 1 ya piensa activamente en lo que ocurrirá en 2026. Será la llegada del nuevo reglamento con otros motores. Y Red Bull sufrirá un importante cambio: dejará Honda y llegará Ford.

Y Max Verstappen, tricampeón del Gran Circo, dice que de momento no está preocupado. Desconoce si Ford será mejor 'partner' que Honda: "Si tengo que especular sobre todo... podría preocuparme incluso si voy a seguir vivo mañana, ¿verdad?", se encogió de hombros. "Así que, en realidad, no me preocupo demasiado por eso".

"Por supuesto, estoy en estrecho contacto con Christian (Horner) al respecto y con la gente que trabaja allí. Todo el mundo está trabajando a tope, así que no hay por qué alarmarse por ello. Todavía no estamos en 2026", dice el piloto número 1 de la escudería de las bebidas energéticas.

"Sabemos que es una tarea muy grande, no nos lo tomamos a la ligera. Y, por supuesto, con tantos fabricantes de motores ya consolidados, tampoco creemos que vaya a ser fácil vencerles", prosigue Max.

Y confía, como siempre, en su equipo. No hay motivos para lo contrario. "Pero tenemos a mucha gente buena trabajando en el proyecto y estamos muy ilusionados. Así que el tiempo dirá, por supuesto, cómo nos irá", sentencia.

La salida de Honda también ha provocado rumores de salida de Verstappen. La semana pasada se habló de una mudanza de Adrian Newey a Aston Martin... junto al tricampeón de la Fórmula 1.