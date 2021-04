Michael Schumacher regresó a la Fórmula 1 de la mano de Mercedes entre 2010 y 2012. Una etapa muy esperada que, sin embargo, no salió como esperaba. El 'Kaiser' no logró ninguna victoria y estuvo muy lejos de los objetivos.

James Vowles y Ron Meadows han hablado precisamente sobre este hecho, que Schumacher se marchara de Mercedes sin ningún triunfo, algo que califican como "descorazonador".

"La verdad es que me rompió el corazón, realmente me rompió el corazón porque este es un tío al que todos queríamos ver ganar una carrera, porque se lo merecía, francamente, y puso tanto esfuerzo en el equipo y gran parte de su vida en el equipo que fue una pequeña venganza para él. Esa fue su gran oportunidad durante el año", detalla Vowles en 'Beyond the Grid'.

Sobre el GP de Mónaco de 2012, donde se llevó la pole pero no la victoria, Vowles recuerda aquel momento: "Me rompió el corazón el hecho de que lograra la pole en una carrera en la que estaba penalizado . Lo sentí por él, todavía lo siento ahora".

Meadows, por su parte, también lamenta no ver al 'Kaiser' en lo más alto del podio con Mercedes: "Dado cómo nos ayudó a mejorar, creo que ciertamente lo que más lamento fue no ver a Michael ganar una carrera para nosotros, porque era un piloto de un nivel diferente con el que habíamos trabajado en ese momento".

"Realmente creo que todos queríamos que ganara. No sucedió. Un par de años después no podíamos dejar de ganar y él se merecía algo de eso. La razón por la que estamos ganando hoy se debe en gran parte a que él nos hizo mejores", finaliza.