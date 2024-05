Muchos equipos marcaron Imola en el calendario. Era el fin de semana de las mejoras. Así lo hizo Aston Martin, pero el fin de semana terminó en desastre. Fernando Alonso cruzó la línea de meta en última posición, sufriendo al volante del AMR24.

Y Mike Krack dejó claro que ellos mejoran... pero también los demás: "Mencionáis todas las actualizaciones, también hemos visto que los otros equipos tienen la misma lista, así que no, no estamos del todo contentos, no estamos contentos con dos puntos, eso está claro".

"Otras personas también están trayendo mejoras, así que siempre es un juego relativo, por lo que hay que tratar de mantenerse al día y entender lo que estás haciendo", apunta el jefe de Alonso y Lance Stroll.

Insiste en ese mensaje: "No debemos subestimar eso. Creo que, excepto una escudería, todo el mundo tiene una página de una lista llena de mejoras, así que muestra lo competitiva que es toda la parrilla, y es algo en lo que debes seguir apretando, traer más cosas y entender todo".

"Queríamos hacerlo mejor de lo que hemos hecho, pero también se vio comprometido un poco por los acontecimientos de la clasificación", sentencia Krack.

Alonso utilizó la carrera de Imola como un test. Montó los tres neumáticos para aportar "datos" a su equipo. Aston Martin necesita entender por qué estas actualizaciones han convertido el Aston Martin en un coche muy difícil de pilotar.