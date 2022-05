La salida del safety car en el tramo final de la carrera de Miami provocó que muchos pilotos optaran por los neumáticos blandos para atacar en esas vueltas. ¿Pero qué ocurrió con Lewis Hamilton? Su equipo se lo propuso por radio.

Al británico no le sentó nada bien la pregunta de si quería cambiar o no neumáticos. Su respuesta fue muy clara: "Dímelo tú, es vuestra decisión. Voy a perder la posición".

Peter Bonnington, su ingeniero de pista, optó por no pasar por boxes: "e recomiendo que sigas fuera, así que seguimos". Y Hamilton desveló lo que iba a ocurrir: "Voy a perder la posición con Russell claramente". Y así fue. La perdió.

Tras la carrera, preguntado por este asunto, explicó lo ocurrido: "Cuando estás ahí fuera, no tienes toda la información. No sabes dónde está todo el mundo y no tienes la imagen que ellos tienen en la pantalla".

"En el momento en el que te dan la responsabilidad de tomar una decisión, parece que estás apostando y eso no me gusta. Así que dije que ellos tomaran la decisión, pero de alguna manera fueron desafortunados", comenta.

Un nuevo encontronazo entre Hamilton y Mercedes. Y ya van varios esta temporada. Sin duda este 2022 está siendo uno de los años más complicado de Hamilton y de su equipo en la Fórmula 1, demasiado lejos de la cabeza e incluso por detrás de su compañero, Russell.

Para encontrar al siete veces campeón del mundo en la clasificación del mundial hay que descender hasta la sexta plaza. Por detrás de los Ferrari, de los Red Bull y de Russell. Además, sólo un punto por encima del McLaren de Lando Norris.