Lewis Hamilton es siete veces campeón de la Fórmula 1 y uno de los grandes ídolos que hay en la parrilla para los más jóvenes. Su compañero de equipo, George Russell, ha valorado lo "afortunado" que es estando a su lado en el equipo Mercedes.

El británico, en declaraciones a 'Square Mile' ha lanzado muchas flores a su compañero. Flores que demuestran su total admiración por él: "Es muy bueno sacando lo mejor de la gente que le rodea, motivando al equipo. Tiene mucho aguante...".

"Obviamente estamos en etapas muy diferentes de nuestras carreras, pero definitivamente su comportamiento y su enfoque de las carreras y de la vida me inspira mucho", reconoce Russell, que tuvo que abandonar en Australia por un problema en su unidad de potencia.

Asegura que está viviendo un momento único: "Ser compañero de equipo de Lewis es una oportunidad increíble para mí. Sobre todo en un momento en el que el coche no está rindiendo como queremos, tenerle como compañero de equipo me ha salvado en cierto sentido".

Asegura que no siente presión y que espera grandes resultados en su futuro como piloto de F1: "Siento que he demostrado lo que valgo y de lo que soy capaz, así que no siento ninguna presión al respecto. Estoy aquí para hacer el mejor trabajo posible".

"No me preocupa si estoy al ritmo de Lewis o no porque creo que ya lo demostré el año pasado, ya ha habido tres carreras este año y he estado por delante en clasificación en las tres y en carrera estuvimos muy cerca", sentencia Russell, que busca nuevos éxitos en esta temporada 2023 del Gran Circo.