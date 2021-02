Lewis Hamilton tiene suerte de que Bernie Ecclestone no sea su jefe en Mercedes. Quien antaño fuera el gran jefe de la F1 ha sido más que tajante con el heptacampeón del mundo y, de haber sido él Toto Wolff, el inglés posiblemente no habría tenido volante en 2021...

"Se lo habría dejado muy claro. O aceptas lo que te ofrecemos ahora... o lo dejas. Aquí todos somos reemplazables, y solo una persona decide quién conduce aquí, ¡yo!", cuenta Ecclestone en 'F1 Insider'.

Lo cierto es que Ecclestone ya intentó hacer eso con Nelson Piquet en Brabham: "Hicimos una prueba buenísima con un joven piloto llamado Ayrton Senna. Yo le quería, pero Piquet se molestó mucho cuando se enteró. Reaccionó como un niño desafiante y no le quería, porque reconoció su potencial. A mí no me importaba".

"Pero nuestro patrocinador principal se negó a tener a dos brasileños en el equipo. Al final pensé en que la paz en el equipo era más importante. Pero como yo era director de la Asociación de Constructores hice que Senna tuviera trabajo en Toleman", afirma.

Lo cierto es que mucho se habla de la renovación de Lewis Hamilton. El inglés está a medio paso de oficializar su firma con un equipo Mercedes con el que ha ganado seis de sus siete Mundiales.

No ha sido fácil, y no por el tema del dinero, del que Ineos se hará cargo en buena parte. Ha sido la duración el principal escollo, pues Hamilton quería cuatro años pero finalmente se quedará en uno más otro opcional.

Y también por su veto a algún o a algunos pilotos con la llamada 'cláusula Verstappen'. Hamilton se habría asegurado de que, mientras que él esté en Mercedes, el holandés no fiche por la escudería alemana.

