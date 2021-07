Es habitual escuchar a Bernie Ecclestone en los últimos meses criticando las carreras al sprint en Fórmula 1. Lo ha vuelto a hacer este jueves, a apenas 48 horas de que se celebre la primera de ellas en el circuito de Silverstone.

Lo ha hecho en declaraciones a 'AP': "No estoy de acuerdo con eso. En el momento en que comienzas a jugar con estas cosas, la historia desaparece y eso no es algo bueno. La gente puede decir ahora que un piloto tiene 70 poles, pero eso ya se ha acabado. No existe tal cosa como una 'pole position'".

El que fuera jefe de la Fórmula 1 afirma que este formato no continuará: "No creo que vaya a funcionar y no creo que continúe". Esta temporada se disputarán al menos tres: Silverstone, Monza e Interlagos.

"Es una confusión innecesaria sin ninguna razón. La clasificación siempre ha sido una parte interesante del fin de semana y ahora sólo tendremos otra carrera", finaliza.