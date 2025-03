Ecclestone ve a Max Verstappen derrotando de nuevo a McLaren: "Si Red Bull no le falla..."

Australia será el pistoletazo de salida al mundial de la Fórmula 1 este próximo fin de semana. Y aunque McLaren parece el gran favorito para esa carrera y también para el campeonato, Bernie Ecclestone cree que el campeón de 2025 volverá a ser el mismo, Max Verstappen.

En 'Reuters' el que fuera jefe de la Fórmula 1 apuesta por el neerlandés... siempre que "Red Bull no le falle".

"Me gusta que el campeonato esté tan abierto. Es algo muy bueno para la F1. Por mi parte, sigo pensando que Max ganará de nuevo el título. No veo ninguna razón por la que no pueda volver a hacerlo. Si Red Bull no le falla, seguro que está arriba. Si el coche está a la altura y es competitivo, Max es un seguro de vida y cumplirá con su trabajo", apunta Ecclestone en la previa de Albert Park.

Eso sí, aunque su cabeza le dice que Max será el campeón, su corazón le pide un título de Ferrari muchos años después. En 2007 Kimi Raikkonen fue el último en salir campeón del con el coche rojo.

"Me gustaría verles ganar. Creo que parte con ventaja Charles Leclerc con respecto a Lewis Hamilton. El monegasco ha estado allí todo el tiempo, así que no creo que lo vayan a relegar a un papel secundario. Es evidente que Lewis tiene sus opciones. Pero en la 'Scuderia' no van a dejar de pensar en Leclerc. Confían en vencer con él", dice Ecclestone para finalizar.

Será muy interesante ver cómo afronta Ferrari la posible lucha entre sus dos pilotos. Aunque el exjefe de la F1 apuesta por Verstappen como gran favorito al título.