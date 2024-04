Después de que Christian Horner resultase absuelto de la investigación interna del equipo por presunto "comportamiento inadecuado" de su jefe hacia una empleada, parece que la polémica en el seno del equipo se ha tranquilizado.

Críticas a la escudería, enfrentamiento entre Jos Verstappen y el propio Horner, la posibilidad de que Max, Helmut Marko o Adrian Newey abandonasen Milton Keynes... los últimos dos meses han sido frenéticos para los de las bebidas energéticas.

Ahora, con las aguas aparentemente calmadas, Bernie Ecclestone ha analizado lo ocurrido y ha ofrecido su punto de vista en una entrevista en el 'Daily Mail'.

"Max Verstappen parece que se queda en el equipo, y todas las batallas parecen haber terminado ahora que todo se ha resuelto. Creo que es hora de seguir adelante", ha reflexionado el que fuera jefe de la Fórmula 1.

Para el británico, es comparable lo ocurrido en Red Bull y sus consecuencias con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial.

"Después de la Segunda Guerra Mundial no se te permitía hablar de Alemania y a los judíos no se les permitía comprar nada allí. Era comprensible, pero no pasó mucho tiempo hasta que todo el mundo se olvidó de ello y empezaron a comprar Mercedes", ha explicado.

"Así que no veo ninguna razón por la que alguien quiera dejar marchar a Christian [Horner] del equipo. No va a llegar a eso", ha añadido.

"El tiempo lo cura todo perfectamente, y él está haciendo un gran trabajo. En pocas semanas se puede ver que la situación ha cambiado radicalmente, la mujer de Christian es un gran apoyo, todo el equipo lo está haciendo bien, por lo que no hay razón para alterar el equilibrio, ahora reina la paz", ha zanjado.