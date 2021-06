Mercedes ha estado a punto de meter a sus dos coches en el podio para plantarle cara a Red Bull, y es que la escudería les está cogiendo distancia en el Mundial de Constructores. Sin embargo, pese a una gran carrera de Bottas, los neumáticos gastados y un importante error de este, han supuesto que el finés quedara fuera del podio.

Bottas salía tercero y ha mantenido esa posición durante toda la carrera hasta que Verstappen ha decidido arriesgar a dos paradas. El de Red Bull ha salido cuarto de boxes pero con unos neumáticos medios mucho más jóvenes que los de los demás, por lo que vuelta a vuelta ha ido recortando segundos adelantando a su compañero de equipo y llegando hasta Bottas, quien debía proteger a Hamilton del de Red Bull.

Bottas no ha logrado mantener a raya Verstappen. En cuanto el neerlandés le ha presionado el de Mercedes ha cometido un error que le ha costado la posición y por tanto, ha permitido que Verstappen llegase hasta Hamilton y le arrebatara la victoria en las últimas curvas.

La actuación de Bottas no le ha gustado nada al expiloto de Mercedes Nico Rosberg, quien le ha criticado duramente. "Valtteri ha hecho una basura de trabajo a la hora de defenderse, Max lo ha tenido realmente fácil a la hora de adelantarle en pista. No es que no quiera ayudar a Lewis, simplemente ha fallado", ha asegurado Rosberg para 'Racing News 365'.

El alemán no solo ha atacado la actuación de Bottas, sino que cree que Hamilton ha sido demasiado blando frente a Verstappen al no defenderse de su ataque o por no haber intentado devolverle el adelantamiento: "Lewis debería haberle cerrado la puerta a Max. Él parece el mejor piloto en el cuerpo a cuerpo y me sorprende que al menos no lo haya intentado. Debería haber frenado tarde y mantener el interior, creo que ha sido un poco blando".

Gran crecimiento de Red Bull

Red Bull no lideraba el Mundial desde 2013 y es que la llegada de la era híbrida en 2014 supuso el absoluto dominio de Mercedes de la Fórmula 1 y, hasta ahora, ningún equipo había sido capaz de recortarle terreno a los alemanes.

Sin embargo, esta temporada parece que Red Bull ha dado con la tecla adecuada y está complicándole las cosas a Mercedes, quienes parecen estar poniéndose muy nerviosos ante la presión de la escudería austríaca y por tanto, están cometiendo errores.

"Esta victoria es un subidón de moral y poco a poco se están convirtiendo en la fuerza dominante y eso le va a poner bajo presión a Mercedes. Estamos viendo errores de Mercedes, por lo que tienen que tener cuidado, necesitan hacerlo todo bien para tener una oportunidad", ha zanjado Rosberg.