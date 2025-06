Dura reflexión de Carlos Sainz sobre su rendimiento con el Williams: "Hay que poner las cosas en orden"

Carlos Sainz llega al Gran Premio de Canadá después de un GP de España para olvidar. El de Williams no consiguió puntuar en una carrera en la que no terminó de encontrar el ritmo competitivo con su monoplaza.

Sainz lleva unos meses de altibajos en la escudería británica. El comienzo de temporada no fue fácil y tuvieron que pasar varios grandes premios hasta que Carlos consiguió ser competitivo. Incluso fue superior a los Ferrari en algunas carreras.

Sin embargo, y tras la carrera en Barcelona, Sainz cree que las sensaciones podrían cambiar en Canadá aunque se pone presión a la hora de conseguir un buen resultado: "La intención aquí en Canadá es que, si hay alguna posibilidad de meter el coche entre los ocho primeros, nos aseguremos de puntuar el domingo, porque siento que aún no hemos conseguido un buen resultado, ni un resultado dominical".

"Y estoy empezando a impacientarme un poco con eso, porque hemos hecho nueve carreras y he sido rápido. Creo que me he adaptado bien al coche y al equipo. Pero por una razón u otra, no estoy sumando puntos y es hora de poner las cosas en orden", ha reconocido Sainz en unas declaraciones recogidas por los medios presentes en el GP de Canadá.

El madrileño también está por detrás de su compañero Alexander Albon en cuanto a puntos. El tailandés se ha adaptado algo mejor a un monoplaza que parece que Sainz está empezando a controlar con solvencia.