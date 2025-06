La opinión de Carlos Sainz sobre la tormenta entre Ferrari y Hamilton

El piloto de Williams ha sido cuestionado por la situación del británico en Maranello, donde no termina de adaptarse, y la situación en su exequipo.

En plena crisis de resultados en Ferrari, una de las voces autorizadas para hablar de su situación es Carlos Sainz. El madrileño defendió los colores de Maranello desde la temporada 2021 hasta la 2024, donde consiguió sus cuatro victorias en laFórmula 1.

Pese a rendir a la par, incluso superar, a Charles Leclerc en numerosas carreras, los italianos decidieron no renovarle, apostando a la llegada del heptacampeón del mundo. En cambio, Lewis Hamilton está rindiendo muy por debajo de su nivel.

Aunque algunas voces importantes dicen que los 40 años, cumplidos por el británico a principios de año, están haciendo mella en su velocidad, Sainz discrepa ha transmitido un mensaje al británico que debe tomar nota: "Cada piloto tiene su proceso, y a veces lleva tiempo".

En relación a los resultados de Ferrari en este inicio donde han estado lejos de las victorias, el '55' se ha mostrado incrédulo: "Creía que Ferrari estaba listo para luchar, pero no sé qué pasó con el desarrollo del coche en 2025, yo no tomé parte en ese desarrollo".

Asimismo, los mensajes tremendistas que llegan desde Italia no le cogen por sorpresa: "En Ferrari, cuando los resultados no llegan, siempre hay señalamientos y caos mediático. Pero con Fred (Vasseur) siempre he tenido buena relación. Es cuestión de centrarse en el proceso y entregar cuando toca".