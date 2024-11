Dura autocrítica del jefe de Aston Martin: "El objetivo era recortar, pero ha ocurrido justo lo contrario"

"Si las prestaciones no llegan hay que hacer cambios"

Después de subirse en ocho ocasiones al podio en 2023, Aston Martin ha visto como entrar en Q3 era prácticamente una misión imposible en la segunda mitad de la presente temporada.

El bajón ha sido notorio y desde el equipo de Silverstone no esconden su decepción por "la sorpresa de hacer mejoras y no verlas en pista, querer y no poder mejorar".

Así lo ha asegurado Mike Krack, jefe de Aston Martin, en Qatar: "El objetivo era recortar, pero ha ocurrido justo lo contrario".

De hecho, ese ha sido el motivo por el cual han despedido a Dan Fallows, exingeniero de Red Bull: "En F1 lo único que importan son los resultados al final, y si no los hay, suele haber cambios. Si las prestaciones no llegan hay que hacer cambios, y este es el caso".

Eso sí, el luxemburgués ha asegurado que revertirán la situación el próximo año: "Está claro que estamos reconstruyendo el equipo, estamos deseando que los nuevos fichajes técnicos empiecen a trabajar, con más edificios y equipamiento, así que los cimientos se están haciendo, pero debemos lograr que el coche corra ya el año que viene, tiene que ser más veloz, no podemos seguir en este nivel y la mejora está llegando para 2025".