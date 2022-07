Mercedes llega a Hungría con el optimismo por las nubes. Sus dos pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, terminaron en el podio en el Gran Premio de Francia. Pero la historia podría ser muy diferente este fin de semana.

Lo avisó Toto Wolff en la previa y se ha confirmado en los primeros entrenamientos libres del viernes. Una radio de Hamilton demostró la sorpresa del equipo al verse muy lejos de la cabeza, que en esos momentos ocupaba el Ferrari de Charles Leclerc.

Fue con neumáticos medios. Hamilton, con las mismas ruedas que Leclerc, se quedó a 1,9 segundos del mejor tiempo del monegasco, que lideraba la clasificación en el ecuador de los Libres 2.

"¿A dos segundos con los mismos neumáticos?", preguntaba el siete veces campeón del mundo, que no se podía creer lo que estaba pasando. Pero sí, era verdad. Su equipo se lo confirmaba: "Afirmativo".

La cosa no mejoró para las flechas de plata con los blandos. Incluso poniendo esos neumáticos no se acercaban a los tiempos de Ferrari con medios. Mercedes está en problemas y parece que no será tan rápido en Hungría como en Francia.

Pero que nadie cante victoria antes de tiempo. Porque este es un fin de semana en el que se espera de todo. El sábado se espera lluvia extrema, lo que condicionará la clasificación incluso teniéndola que posponer a la mañana del domingo. Y Mercedes espera que para entonces la diferencia no sea tanta.