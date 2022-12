Dominó en la Fórmula 1. Una vez que la primera pieza se ha movido, no han parado. Y es que hasta cuatro equipos han anunciado cambios referidos a sus jefes de equipo entre este lunes y este martes: Ferrari, Alfa Romeo, McLaren y Williams.

El primer equipo en mover ficha fue Williams. La escudería británica hacía oficial que Jost Capito dejaba de ser jefe del equipo, donde llegó en el año 2020. Por el momento, aún no hay sustituto nombrado.

Williams Racing Management Update: Williams Racing announces that after two years at the helm of the Grove-based outfit as CEO and Team Principal, Jost Capito is stepping aside. pic.twitter.com/w03SQLqrbU — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 12, 2022

Pero este martes se han producido el resto de movimientos en cadena. Primero, Alfa Romeo hacía oficial la salida de Frederic Vasseur como jefe de equipo de la escudería italiana. Media hora después, era Ferrari la que hacía oficial la llegada de Vasseur a la 'Scuderia', sustituyendo a Mattia Binotto, que dimitió hace dos semanas.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022

Después era turno para McLaren. Anunciaba a Andrea Stella como nuevo jefe del equipo de Woking. El italiano coincidió con Fernando Alonso en su etapa con Ferrari y es el autor de una de las frases más icónicas que un ingeniero le ha dicho a un piloto.

Cuando a Alonso se le escapaba el Mundial de 2010 en Abu Dhabi por no poder adelantar a Vitaly Petrov, Stella le dijo al asturiano: "Usa lo mejor de tu talento, sabemos lo grande que es".

We can confirm the appointment of Andrea Stella as our new F1 Team Principal with immediate effect, with Andreas Seidl leaving the team for a new challenge. Read more. 👇 — McLaren (@McLarenF1) December 13, 2022

Justo después de este anuncio de McLaren, era Alfa Romeo quién movía ficha y anunciaba la llegada de Andreas Seidl, que dejaba su puesto en la escudería británica para convertirse en director de Alfa Romeo. Él será el hombre clave en la transición de Alfa Romeo y Sauber a Audi en los próximos años.