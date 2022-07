''No sé cómo sobreviví'', así de contundente se ha mostrado Guanyu Zhou después de su espectacular accidente en la última carrera en Silverstone, donde se desplazó varios metros boca abajo para finalmente saltarse las protecciones. A pesar de la gravedad del incidente, el piloto chino podrá participar sin problema en la carrera de este fin de semana en Austria.

Todo se produjo por un toque de Pierre Gasly a George Russell que provocó que el Mercedes tocara el Alfa Romeo de Zhou, saliendo este último catapultado. El halo fue el elemento vital que salvó la vida del chino, ya que este evitó que el casco de Zhou tocara el asfalto durante los segundos en los que el coche se deslizaba sin control.

Así mismo ha relatado el chino su accidente: ''Lo primero que intenté fue soltar la mano del volante. Nunca se sabe, puedes partirte la mano muy fácilmente con un choque así; además, mientras rodaba por el suelo, sabía que me iba a enfrentar a un impacto enorme, porque el coche no se detenía''.

''Una vez que estaba básicamente parado, no sabía dónde estaba, porque estaba boca abajo. Había un líquido cayendo, no estaba seguro de si era de mi cuerpo o del coche'', explicó Zhou.

El piloto de Alfa Romeo temió por un posible incendio, por lo que en cuanto su monoplaza se detuvo, lo primero que hizo fue apagar el motor. ''Sabía que, si el coche empezaba a arder, salir iba a ser muy difícil, así que apagué el motor y todo fue bien''.

Además, Zhou no sabía donde estaba tras el impacto, demostrando la aparatosidad del accidente. ''Pensé que estaría al lado de las barreras, pero en realidad estaba entre la barrera y la valla, y no sé cómo sobreviví; echando la vista atrás, obviamente, el halo me salvó'', concluyó.

La FIA ya ha iniciado una investigación sobre el por qué falló el sistema antivuelco del coche. Al parecer, el impacto fue más fuerte que las cifras con las que se realizan las pruebas de seguridad.

El halo ya ha salvado más de una vida

En el mismo fin de semana, el halo no solo salvó la vida de Guanyu Zhou. En la Fórmula 2, Roy Nissany también sufrió un fuerte accidente después de que el coche de Dennis Hauger saliera disparado y golpeara el halo de Nissany con el neumático derecho.

Si echamos la vista atrás, en 2018 en Spa, el McLaren de Fernando Alonso salió disparado tras un toque por detrás de Hulkenberg, golpeando el McLaren el halo de Charles Leclerc.

Todos recordamos también en 2020 en Baréin el increíble accidente de Grosjean, que consiguió salir por su cuenta de entre las llamas y donde el halo le salvó la vida.

La temporada pasada, la reñida batalla entre Hamilton y Verstappen hizo que en Monza ambos abandonaran, deslizándose la rueda de Verstappen ligeramente sobre el casco del piloto británico. Sin el halo, el accidente podría haber tenido consecuencias fatales para el piloto de Mercedes.