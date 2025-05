El desfile más surrealista: así lucen las réplicas de Lego a tamaño real de todos los Fórmula 1

Olvidando los catastróficos pronósticos de lluvia y protagonizando uno de los desfiles más llamativos de toda la temporada. Todos los pilotos se han subido a una réplica a tamaño real de sus respectivos monoplazas hechas de piezas de Lego.

Sorprendentemente, las imitaciones estaban también motorizadas y eso ha propiciado una entrada al circuito de los corredores de lo más original. De hecho, cada dupla de pilotos se ha subido a su monoplaza de Lego para disputar una 'carrera' a una vuelta en la que el Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll ha quedado tercero.

La celebración de la carrera sigue pendiente de la lluvia y de la presencia de tormenta eléctrica. La FIA ya ha advertido que el hecho de que aparezcan rayos puede provocar la suspensión de la carrera. Cabe recordar que ya se ha suspendido la carrera de la F1 Academy por esta misma razón.

