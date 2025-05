La desconcertante respuesta de Carlos Sainz a Pedrerol: ¿Pudo fichar por Red Bull?

Tras conocer antes de que arrancase la temporada 2024 de Fórmula 1 que Ferrari ya se había comprometido con Lewis Hamilton para 2025, Carlos Sainz se encontró en la difícil encrucijada de tener que buscar un asiento libre y competitivo.

Sonaron muchos equipos, pero uno de los más fuertes fue Red Bull, sobre todo por la delicada situación que atravesaba 'Checo' Pérez.

Al final, el '55' terminó fichando por Williams y los de Milton Keynes se decidieron por Liam Lawson para suplir al mexicano.

Pues bien, durante su entrevista en 'El Cafelito', Josep Pedrerol le preguntó a Sainz qué ocurrió realmente los austriacos.

"Hablé con Red Bull, por supuesto. Pero no me querían. Por A o por B no se llegó a ningún acuerdo", replicó en primera instancia Carlos.

Ante la insistencia de Pedrerol en saber los motivos, el madrileño dejó una desconcertante declaración.

"Los que saben de Fórmula 1 yo creo que sabrán por qué Red Bull no me quería", afirmó.

Sin embargo, no guarda rencor al equipo que le formó: "Nada contra Red Bull y sus decisiones, pero me tuve que buscar la vida". ¿Verstappen? ¿Marko? ¿Honer? ¿Quién impidió el fichaje de Sainz? Hagan sus apuestas.