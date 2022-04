El vínculo entre Haas y Ferrari ya se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos en estos momentos dentro de la Fórmula 1. La escudería estadounidense ha dado un giro de 180 grados en este Mundial y ha pasado de luchar por las últimas posiciones en cada carrera a entrar, o estar muy cerca de hacerlo, en la zona de puntos.

Se encuentran séptimos en el Mundial de Constructores gracias a los 12 puntos conseguidos por el fichaje de última hora tras la despedida de Nikita Mazepin, Kevin Magnussen. El piloto danés fue quinto en Bahrein y octavo en Arabia Saudí, mientras que su compañero Mick Schumacher todavía no ha logrado puntuar pero estuvo cerca al terminar undécimo en Sakhir.

Con el cambio reglamentario y las nuevas limitaciones presupuestarias las escuderías estaban obligadas a reducir el número de empleados, y algunos trabajadores de Ferrari pasaron al garaje de Haas. Además, el equipo estadounidense tiene una oficina en Maranello, la sede de la escudería italiana y utiliza un motor Ferrari, muy mejorado este año.

Algunos equipos consideran que el crecimiento de Haas se debe a su 'unión' con Ferrari, y piden a la FIA que actúen ante este tipo de vínculos. "Haas es un equipo pequeño que lo ha hecho bien durante el invierno, desde ser el último hasta, a veces, ser el tercero más rápido, y es un poco sorprendente", señaló Otmar Szafnauer, jefe de Fernando Alonso en Alpine.

"Pensé que el orden jerárquico se mantendría casi igual porque, por lo general, en un gran cambio de reglamento, en los años que he estado en la Fórmula 1, cuanto más grande más se favorece a los que tienen los conocimientos técnicos, la infraestructura y las herramientas para explotar realmente las nuevas reglas", prosiguió.

"Así que es un poco sorprendente que los Haas estén donde están para un equipo pequeño, pero confío en que la FIA investigue y llegue a la conclusión correcta entre lo similares que son los dos coches", sentenció.

Por su lado, el director de McLaren, Andreas Seidl, también ha expresado públicamente su opinión: "Creemos que no importa cuántos equipos haya en la Fórmula 1, pero todos deberían ser diseñadores de sus propios coches. Y esto significa que es imposible intercambiar información entre varios equipos".

"No debe compartirse la infraestructura, bajo ningún concepto, porque tan pronto como dos equipos empiezan a trabajar bajo el mismo techo, el intercambio de información es inevitable. La FIA asegura que es difícil vigilar esas cosas, así que bueno, simplemente prohibámoslo ya que no podemos controlarlo", concluyó.

Desde Mercedes también se ha pronunciado a través de un irónico Toto Wolff: "Haas ha hecho un enorme trabajo para saltar de la última plaza en 2021 a luchar por la Q3 y puntuar regularmente. Digamos que han dado un salto… interesante. Es algo en lo que debemos fijarnos porque como organización tenemos 2000 personas trabajando y hemos tenidos grandes éxitos en el pasado reciente… y ahora nos encontramos batallando con un equipo mucho más pequeño. ¡Tienen que haber hecho un supertrabajo!".

Gunther Steiner, de Red Bull, ha replicado estas palabras: "Si hay algunas reglas que no funcionan para ti, no puedes pretender cambiarlas. Puedes sugerirlo, pero es la gobernanza de la Fórmula 1 quien debe hacerlo y Andreas no dirige la FIA. Mercedes ha tenido un motor superior durante ocho años, pero nadie dijo que se debían cambiar las reglas porque estuvieran ganando todo".