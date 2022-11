A 11 puntos en el Mundial de pilotos a falta de dos carreras (Brasil y Abu Dhabi) por disputarse, todo apunta a que, salvo 'animalada' de Alonso o hecatombe de Ocon, Esteban se convertirá en el segundo piloto que queda por delante del bicampeón de Fórmula 1 tras Jenson Button en McLaren-Honda 2015.

Analizando la temporada y con vistas a ser el primer piloto de Alpine en 2023 tras la salida del asturiano a Aston Martin y el fichaje de Pierre Gasly, el francés ha incidido en la figura de Alonso.

Para Ocon, Fernando en un "animal" que "siempre lleva las cosas al extremo", lo que le sirve de espejo en el que mirarse... pero del que copiar.

"No es un conductor inusual, pero siempre lleva las cosas al extremo. Entonces, si una cosa funciona, irá completamente en esa dirección, pero hasta el punto de que puede ser negativo, así que no copio/pego todo lo que hace, ni mucho menos", ha explicado en declaraciones a 'The Race'.

"Compartimos todos los datos, compartimos toda la información y cuando hago bien una curva, él lo revisa e intenta cosas. Si él hace bien una curva con algo diferente en el set up, me inspira lo que hace con las herramientas en el volante", añade, incidiendo en que él no copia el set-up de Alonso, como sí se ha deslizado en diversas ocasiones este año.

Eso sí, Esteban se deshace en elogios hacia Alonso: "Pero llamarle un animal en las carreras es la descripción correcta, porque la mayor parte del tiempo va al 300% al extremo".

Dejando su 'guerra' particular al margen, el cometido principal de Ocon y Fernando es certificar la cuarta plaza del Mundial de Constructores para Alpine por delante de McLaren. La diferencia es mínima, por lo que cualquier error se puede pagar muy caro.