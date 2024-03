La semana pasada, durante la previa del Gran Premio de Australia, Red Bull publicó cuatro recuerdos del equipo en Melbourne que llamaron poderosamente la atención del público español.

Tras salir a la luz distintos rumores que vinculaban a Fernando Alonso con la escudería austriaca, estos subieron tres imágenes en las que salía el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Un saludo con Verstappen, el podio del año pasado con Max y Hamilton y una instantánea de la rueda de prensa en la que el asturiano sale sentado junto al vigente campeón.

Who's ready to see this lot back together? 🤩

At the #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Rrcyd4lnBO