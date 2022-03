"Esto es algo más...". Así titula la Fórmula 1 este vídeo de Fernando Alonso conduciendo su Alpine en el Gran Premio de Bélgica de 2021 durante unos entrenamientos libres. Un vídeo en el que se puede ver en primera persona cómo es su conducción. La cámara se encuentra en la parte izquierda de su casco.

Una cámara que probó la Fórmula 1 la temporada pasada y que ahora ha sacado a la luz una vuelta completa del piloto español en Bélgica. Imágenes dignas de videojuego. Porque la cámara permite meterse en la piel de un Alonso que va a fondo en esa vuelta.

El bicampeón del mundo es uno de los pilotos que más expectación levanta en el paddock. Su famoso 'plan' se ha convertido en un auténtico boom. De hecho, en la rueda de prensa de los test de Barcelona, su comparecencia fue la más multitudinaria entre los periodistas.

Now this, is something else 🤩@alo_oficial's helmet cam from the 2021 Belgian Grand Prix, stabilised 💫#F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/b7lA8DQWht