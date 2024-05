La Fórmula 1 no ha olvidado la sanción que se le impuso a Fernando Alonso en Australia después del accidente que sufrió George Russell. Fue Johnny Herbert, expiloto de la F1 y comisario en Australia, quien tomó la polémica decisión y ahora ha vuelto a justificar la decisión que tomó y por la que ha recibido muchísimas críticas.

En una entrevista a 'SoyMotor', Herbert ha recalcado que si lo hubieran dejado pasar habría habido más problemas: "Fernando, recuerdo que hablaba y que tenía toda la razón sobre el aire sucio, cuando decía que el aire sucio no era su problema. No, no lo era, pero la forma en la que todo ocurrió hace que para nosotros sea un poco más complicado llegar a la decisión correcta. Si dijésemos 'eso está bien', creo que eso causaría aún más problemas".

"Así que va en ambas direcciones. Eso es lo difícil. Quieres ir en la dirección correcta y la dirección correcta es intentar que sea tan seguro como sea posible. Eso es lo correcto", insiste el que fuera piloto del Gran Circo.

Y detalla que en estos monoplazas levantar el pie del acelerador ya es como frenar: "Como luego le intenté explicar a los otros comisarios, si tú conduces tu coche a 100 kilómetros por hora por la autopista y frenas lo más fuerte que puedas, es probable que sientas una fuerza de 0,6 o 0,7 Gs; quizá 0,8 si tienes un coche deportivo. Pero en Fórmula 1, sólo por levantar, ya es 1 G. La desaceleración es masiva. Cuando estaba a 100 metros, sientes ese 1 G durante 100 metros".

Por otro lado, insiste también en qué ocurrió en las vueltas anteriores: "Analizamos la vuelta anterior y esa vuelta. Analizamos todo lo que pudimos. Los equipos vienen con sus propios datos, pero nosotros tenemos los datos del coche, por lo que podemos ver exactamente qué pasa y luego le preguntamos a los pilotos para que expliquen cuál era la situación cuando estaban dentro del coche".

Y aunque Aston Martin apelara, dirección de carrera ya tenía la decisión tomada: "Ellos pueden intentar explicarlo desde su punto de vista, pero nosotros tenemos nuestros datos y tomamos esa decisión".