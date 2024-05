La irregularidad de la FIA a la hora de otorgar las sanciones está siendo uno de los quebraderos de cabeza de pilotos y equipos. Uno de los más damnificados durante este inicio de año está siendo, sin duda, Fernando Alonso.

El piloto de Aston Martin ha tenido disputas con los comisarios en Australia y en China, donde en ambas citas acabó duramente sancionado. Ahora, Aston Martin ha solicitado la revisión de lo ocurrido en Shanghai, una revisión que tendrá lugar mañana a las 14:00 CEST.

"Sabemos que las reglas son las reglas, y las aceptamos. Algunas veces, estamos de acuerdo y otras, en desacuerdo, pero tenemos que aceptarlo, porque ellos tienen el poder para tomar esas decisiones y entender las reglas. Como he dicho, me he llevado la sanción más dura en Australia y China, así que es bueno asegurarse de que todo está bien, no pasa nada más", reconoció Alonso en la rueda de prensa de la FIA.

Fernando insinuó una supuesta obsesión de la FIA hacia su persona haciendo referencia a otros deportes: "Prefiero no comentar nada hasta que hayan revisado todo y tengamos un panorama más claro de la situación. Pasa en cualquier deporte. Cuando vemos fútbol en televisión, dependiendo del equipo que sea, es tarjeta amarilla o tarjeta roja, o no es ni tan siquiera falta".

"Creo que todos tenemos diferentes opiniones, como siempre. Creo que en la de China, el 99% de la gente estaba disfrutando del Sprint y de las luchas, y creo que me llevé la penalización más dura de todas. Quizá hubo un poco de confusión ahí, pero veremos lo que pasa mañana", concluyó.