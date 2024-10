La FIA castigó a Lando Norris con cinco segundos por adelantar a Max Verstappen por fuera de la pista en Austin. Una decisión polémica. Y Carlos Sainz cree que la culpa de lo ocurrido fue de los dos pilotos. Lo ha dicho el piloto de Ferrari en la previa del Gran Premio de México que se celebra este fin de semana.

Culpa directamente a los dos. A Max "por ir largo" y a Lando "por ganar una posición por fuera de la pista": "En este caso los dos tienen la culpa, Max por ir largo y Lando por ganar una posición fuera de la pista. Por eso es un ejemplo tan complicado, cuando hay otros casos de blanco o negro. Hubo penalizaciones a George Russell y Piastri el sábado que para mí fueron más difíciles de entender".

"Si el piloto que defiende puede frenar tan tarde como quiera, puedes fingir si intentas o no hacer la curva. Después de Brasil 2021, cuando Max lo hizo con Lewis (Hamilton), quedó claro que tenías que mantenerte en los límites de la pista para defenderte. Pero tampoco sería justo que Lando salga de la curva delante de Max porque adelantó por fuera de la pista", explica el piloto español, que fue segundo en Austin.

Entiende las dificultades de los comisarios para aplicar los castigos: "Depende mucho del adelantamiento al que mires, hay una penalización u otra. En las carreras a veces es difícil aplicar el reglamento al pie de la letra. Si revisamos algunos incidentes con los comisarios y sabemos por qué tomaron esas decisiones, tendré una perspectiva más clara".

Además, apunta que si los circuitos colocaran escapatorias de tierra o de césped los pilotos no se saldrían de la pista para adelantar: "Podemos hablar de directrices, pero si los circuitos no ayudan será difícil corregir los problemas. Si hubiera grava en la salida de la curva 12, Lando no piensa en frenar tan tarde y adelantar por fuera, porque habría perdido un par de segundos",

"Podemos dar vueltas y vueltas a las directrices pero se puede resolver simplemente a través del circuito, como ha sucedido en algunos casos", sentencia Carlos.