Fernando Alonso cumplirá este fin de semana en México 400 carreras en Fórmula 1 y con motivo de tal hito le han preguntado a algunos pilotos de la parrilla por el asturiano.

Es el caso de Carlos Saiz, que se rindió ante su rival y amigo durante la rueda de prensa en Austin: "En primer lugar, sólo palabras de admiración hacia Fernando y lo que ha conseguido".

"Es una locura para mí pensar que cuando yo crecía, con nueve o diez años, él ya estaba en la F1. Y ahora que yo mismo cumplí 30, él todavía está en la Fórmula 1. Y obviamente sigue aquí porque lo quiere y tiene tanto talento y velocidad a su edad que puede permitirse seguir eligiendo qué hacer con su futuro y con su vida, lo que en una parrilla competitiva con otros 19 jóvenes pilotos muy hambrientos, dice mucho de él", señaló.

Sobre si se ve igualando la marca de Fernando, Carlos puso el ejemplo de su padre, que hace unos meses ganó un nuevo Dakar con 62 años.

"Por mi parte, tengo un muy buen ejemplo en casa con mi padre, que sigue ganando el Dakar a los 61, 62 años, así que sé lo que supone tener en casa a alguien que sigue teniendo hambre y está muy motivado con lo que hace, y mi padre es un ejemplo perfecto", explicó.

De hecho, ve similitudes entre ambos: "Por tanto, puedo ver por qué Fernando tiene un enfoque muy similar a las cosas, porque se puede decir que están hechos de carreras. No pueden vivir sin las carreras. Mi padre se levanta todos los días pensando en los amortiguadores del Dakar, en los neumáticos y en su equipo, llama a su ingeniero todos los días. Y tiene 62 años".

"Podría estar en casa relajándose, jugando al golf conmigo. Todavía decide coger tres aviones para llegar a Marruecos en medio de la noche, para probar, durante 24 horas, un coche en medio del desierto, y alojarse en hoteles no muy buenos, ya sabes, y todavía le encanta. Y así, sí, voy a ver cómo me siento", añadió.

Refiriéndose a su persona, Sainz espera al menos duplicar su marca actual: "Si yo estaré ahí o no, ahora mismo no tengo ni idea. Pero sí me veo, después de 200 carreras en 10 años, corriendo otras 200, otros 10 años. Eso sí puedo decirlo, pero no sé cómo será".