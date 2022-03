Red Bull no quiere sustos con el vigente campeón del mundo en Fórmula 1, Max Verstappen, y ya han ofrecido un contrato irrechazable al neerlandés para evitar su marcha. De acuerdo con la información del diario 'De Telegraaf', el acuerdo es total. Las cifras: contrato de cuatro o cinco años y un salario alrededor de los 48 millones de euros por temporada.

El piloto termina su contrato actual en 2023 y después de la gran exhibición que ofreció en la última vuelta de Abu Dabi adelantando a Lewis Hamilton y alzándose con el título, desde la escudería británica se han asegurado su continuidad con un contrato de larga duración y con estas cifras astronómicas.

Precisamente, Verstappen se coloca al nivel de las ganancias del heptacampeón en Mercedes, el piloto de F1 mejor pagado del mundo. Además, este contrato también le convertiría en el deportista de los Países Bajos mejor pagado de todos los tiempos.

A diferencia del neerlandés, su compañero de equipo Sergio 'Checo' Pérez se jugará su continuidad esta misma temporada, ya que solo tiene un año más de contrato con el equipo de las bebidas energéticas, siendo mucho más habituales este tipo de contratos de corta duración.

En Inglaterra también dan por hecho el acuerdo total entre Max Verstappen y Red Bull. El diario 'Daily Mail' afirma que el anuncio será oficial en los próximos días, posiblemente a finales de esta misma semana, porque ya están todos los flecos cerrados.

El neerlandés quedaría vinculado al equipo británico hasta la treintena, aunque por el momento tanto el padre, Jos Verstappen, como su representante, Raymond Vermeulen, se han negado a responder todo tipo de preguntas acerca de esta renovación.

❗️🤝 Megadeal: Max Verstappen en Red Bull Racing akkoord over nieuw supercontract.

Wereldkampioen gaat naar verwachting voor vier of vijf jaar bijtekenen. Bronnen in Engeland spreken van grootste deal in F1-historie; ± 50 miljoen per jaar. #F1 ⬇️https://t.co/4N0sjWjkiz pic.twitter.com/7QvBvRo9Uq