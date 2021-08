Lewis Hamilton es uno de los pilotos que más claro habla de la parrilla de la Fórmula 1. El heptacampeón del mundo y corredor de Mercedes ha vuelto a tirar de contundencia para expresar qué debe hacer la FIA tras la 'carrera' del GP de Bélgica.

"Espero que devuelvan el dinero a los aficionados. Lo siento mucho por ellos", dijo Lewis.

Hamilton, eso sí, evitó culpar a nadie: "No, no es culpa de nadie ni de nada. Los aficionados han estado increíbles y esperaron mucho para ver una posible carrera".

"Pero la pista no estaba en condiciones. No podías ver nada delante de ti. No sabías dónde estaban los otros coches. Es una pena, quería competir", afirma.

El GP de Bélgica es, desde ya, la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1. Con tan solo tres vueltas, y tras el coche de seguridad, la 'victoria' fue para Max Verstappen.

Sumó 12,5 puntos, por los 7,5 de Lewis Hamilton al terminar tercero. George Russell, segundo.

Te puede interesar

El siestón de Lando Norris en el garaje esperando el comienzo de la carrera de Bélgica

Fernando Alonso abre la puerta a seguir en 2023: "Creo que puedo levantar la mano y decir que estoy listo"

Brutal accidente en las W Series en el GP de Bélgica con seis pilotos involucradas