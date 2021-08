El Gran Premio de Bélgica 2021 ha pasado a la historia de la Fórmula 1. La 'carrera' de Spa es, desde ya, la más corta de todos los tiempos que jamás ha vivido el Gran Circo, con una duración de y con unos coches que solo rodaron tres vueltas tras el 'safety car'.

Así, bate el registro de la carrera de Adelaida, en Australia, en el año 1991. En esa fecha, y con condiciones muy malas, un accidente hizo que todo se parara en la vuelta 16 cuando apenas se llevaban 24 minutos.

Y es que la cosa no pintaba bien, ni mucho menos, en el trazado belga. Con la lluvia arreciando con fuerza, la situación no tenía ni mucho menos esperanzas de mejora y conforme pasaba el tiempo la luz en pista iba disminuyendo.

Retraso tras retraso hasta que...

Se podía ver venir, con varios retrasos sobre la hora prevista debido a las condiciones metereológicas. De las 15:00 se pasó a las 15:05, y de ahí a las 15:25. En ese momento, los coches se pusieron a rodar tras el 'safety car' y los mensajes eran claros.

No se veía nada. Y Verstappen casi se 'come' incluso al coche de seguridad por acercarse demasiado. Ante eso, Michael Masi tomó la decisión. No iba a haber salida. No había ni hora para realizar la salida. Y cuanto más tiempo pasaba más opciones había de que se llegase a la conclusión de suspender la prueba.

Pero tenía que haber carrera. Y tenía que ser en domingo. Debía serlo porque en una semana es Países Bajos, y porque si no hay carrera a saber si se debería o no se debería devolver el dinero de las entradas.

Las manchas en los radares metereológicos eran más que visibles, y aunque estaba claro que terminarían pasando lo que también pasaba es que se iba yendo la luz.

En cuanto hubo clasificación, a boxes

A las 18:17 se puso todo en marcha. Los coches se pusieron tras el 'safety car' y dieron dos vueltas. En cuanto iban a hacer la tercera, a boxes. Sesión suspendida y adiós a Spa.

Así pues, la carrera de Fórmula 1 del GP de Bélgica es la más corta de toda la historia de la competición por una intensa lluvia que cayó sobre Spa que incluso hizo que Sergio Pérez se estrellase en las vueltas de instalación tras abrirse el 'pit lane'.

