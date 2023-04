Carlos Sainz debe seguir en Ferrari. Es la opinión de Helmut Marko, asesor de Red Bull y ex jefe del madrileño en su periplo en Toro Rosso. Para el austriaco, Sainz no debería contemplar ninguna opción al margen del equipo de Maranello.

Esta valoración llega después de los rumores que vinculan al piloto madrileño con Audi de cara a 2026. La marca de los cuatro aros entrará en el campeonato del mundo en 2026 aprovechando el cambio de normativa de motores. Lo hará comprando el equipo Sauber, actual Alfa Romeo.

Ante estos rumores, Helmut Marko asegura que "no tiene sentido" que Sainz deje Ferrari dado el rendimiento que está mostrando en la Scuderia. "Hoy en día todo el mundo puede publicar algo en Internet. Ya no se puede comprobar la veracidad de las noticias. ¿Por qué iban a separarse Ferrari y Carlos? No tiene ningún sentido. Sainz está haciendo un buen trabajo", aseguró Marko en declaraciones a 'F1-insider.com'.

'Palo' a Ferrari

El dirigente de Red Bull aprovechó la ocasión para lanzarle un dardo a Ferrari, que antes de temporada se postulaba como el principal rival de Red Bull, pero cuyo rendimiento ha decepcionado al 'paddock'. "Ferrari tiene otros problemas en los que pensar", dijo Marko

Carlos Sainz tiene contrato con Ferrari hasta finales de 2024, lo que ha dado lugar al interés de Audi para que lidere la transición en 2025 antes del desembarco en la Fórmula 1 del nuevo equipo en la temporada 2026.