Sergio 'Checo' Pérez es uno de los nombres propios de la 'silly season' que se vislumbra en Fórmula 1 de cara a la próxima temporada. El mexicano es uno de los pilotos del 'Gran Circo' que finalizan contrato al término de 2022 y su asiento en Red Bull es de los más codiciados.

A pesar de que su rendimiento está siendo notable y que parte de culpa del Mundial de Max Verstappen sea suya, 'Checo' no tiene asegurado su volante para 2023.

Desde la marca de las bebidas energéticas vigilan con lupa el rendimiento de Pierre Gasly en AlphaTauri e incluso se ha elucubrado con un hipotético fichaje de Fernando Alonso, que no parece más que una utopía.

En declaraciones en 'Fox Sports', Pérez se ha defendido y ha asegurado que no es un "segundo de nadie": "No tengo la necesidad de estar en la Fórmula 1, si estoy es porque quiero ser campeón del mundo".

"Sería una falta de respeto para mí y mi carrera saber que estoy solamente por estar, sin aspiraciones de ser campeón", ha añadido el mexicano.

Sobre su renovación, el de Guadalajara afirma que, dada su posición y rendimiento, todo será más sencillo: "No me quita el sueño, se tiene que dar de una u otra forma. Será un proceso rápido porque ya estamos dentro de Red Bull. Quiero dedicarle la menor energía posible al tema y enfocarme en tener los mejores resultados. No es como al inicio que te preocupa más qué pueda pasar, ahora cualquier escenario es bueno".