Ganar a Max Verstappen. Es la obsesión de 'Checo' Pérez en esta temporada 2023. El piloto mexicano encara su tercer año en Red Bull con el claro objetivo de ser campeón del mundo, y tras dos temporadas en las que ha tenido un claro papel secundario, quiere dar un golpe sobre la mesa para pelear por el título.

El piloto de Jalisco se ve capaz de ganar a Verstappen, pero es consciente de que necesita dar su mejor versión para tener alguna opción. "Contra Verstappen no puedo dejar nada sobre la mesa. Max siempre maximiza el potencial del coche, si voy al 99,99% no será suficiente. Para mi esta temporada es una oportunidad muy grande y lo afronto así. Me siento más cerca que nunca. Cada año es un año menos, tengo presente que estoy más cerca del final de mi carrera que del inicio", ha asegurado Pérez en una entrevista en 'El Mundo'.

'Checo' es consciente de que la consistencia ha sido su gran punto débil desde que llegó a Red Bull, algo que no se puede permitir si quiere batir a Verstappen: "Tengo que estar a mi mejor nivel en todas las carreras. El año pasado me costó entender la degradación con estos neumáticos Pirelli de nueva generación y ahora lo tengo muy en cuenta. También el año pasado cambió mucho la distribución del peso del coche y eso no me benefició".

En 2022 terminó tercero en el mundial de pilotos, perdiendo el subcampeonato ante Charles Leclerc en la última carrera. El piloto mexicano asegura que repetir ese resultado de nuevo esta temporada sería un fracaso. "Ni se me pasa por la cabeza acabar por debajo de mi posición actual (segundo). No lo he considerado. Si pensara en terminar tercero o cuarto dejaría la Fórmula 1, me iría a mi casa y buscaría otro trabajo", afirma Pérez.

'Checo', optimista de cara a Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán es una cita marcada en rojo en el calendario de Pérez. El circuito urbano de Bakú es un trazado talismán para el mexicano, que es el piloto que más veces ha subido al podio en la capital azerí. Lo ha hecho en tres ocasiones, incluyendo la victoria de 2021.

Por ello, cree que este fin de semana tiene una gran oportunidad de lograr su segunda victoria de la temporada. "Aquí debes tener mucha confianza en tu coche y yo la he tenido en varias épocas. Las estadísticas dicen que los circuitos callejeros me van bien, pero las estadísticas no te hacen ir más rápido. Tengo que dejar las especulaciones y concentrarme", explica.

Admiración hacia Alonso

La vuelta de Fernando Alonso a los puestos delanteros ha sido, sin duda, la gran noticia del inicio de temporada. El buen inicio de Aston Martin hace que 'Checo' sitúe al asturiano entre sus principales rivales en la pelea por el título.

"Los Ferrari están muy fuertes, me preocupa su nivel de eficacia. Es temprano, acaba de empezar la temporada, pero junto ellos sin duda Fernando va a ser de los que más cerca esté de nosotros. Si miramos su evolución la temporada pasada está claro que va a estar ahí", prevé Pérez.

El mexicano valora la ambición del asturiano, y al ser preguntado por una virtud, lo tiene claro: "Ir siempre al máximo. Parece fácil, pero hay muy pocos pilotos que puedan hacerlo. Fernando lo hace".

Sergio Pérez es uno de los pilotos que mejor conoce Aston Martin. Pilotó en el equipo de Silverstone durante siete temporadas, entre 2014 y 2020, bajo las denominaciones de Force India y Racing Point. A pesar de que salió del equipo de forma turbulenta, no duda en elogiar el proyecto liderado por Lawrence Stroll. "Es increíble. Me da mucho gusto por el equipo, porque estuve allí hace poco y aún conozco a mucha gente. La ambición de Lawrence Stroll es grande. Y también me alegro por Fernando, ya le tocaba un coche competitivo", asegura 'Checo'.