'Checo' Pérez desvela cuándo Red Bull decidió despedirle

"Realmente no me lo esperaba"

Una vez finalizada la temporada 2024 de Fórmula 1, con Max Verstappen como campeón del Mundial de Pilotos y con McLaren como ganador del de Constructores, Red Bull anunció el despido de 'Checo' Pérez.

Fue el 18 de diciembre, apenas seis meses después de anunciar su renovación hasta el término de 2025, pero la decisión se fraguó unas semanas antes.

Así lo ha desvelado el propio 'Checo' en una entrevista para la Fórmula 1, asegurando que la escudería de Milton Keynes se lo comunicó durante el Gran Premio de Catar, la penúltima cita de la temporada, que fue del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

"Todo ocurrió muy tarde en la temporada. Realmente no me lo esperaba. Solo se hizo más evidente cuando estuvimos en Catar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido", ha explicado el azteca.

De hecho, tras el ascenso de Tsunoda y el descenso de Lawson, 'Checo' ha aprovechado para pasar alguna factura: "En la F1, la gente tiene poca memoria. En un par de carreras, se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien".

Ahora, meses después, Pérez se encuentra con varias ofertas sobre la mesa para volver en 2026: "Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses".

"Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar, Es por eso que me he dado al menos seis meses para tomar una decisión", ha zanjado.