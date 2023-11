'Checo' Pérez se ha mostrado muy crítico con los comisarios del GP de Abi Dhabi tras pasar la bandera de cuadros. Al menos así lo dejó claro con su ingeniero cuando le aplicaron la sanción de cinco segundos provocada por su incidente con Lando Norris.

"Los comisarios son una broma. Han sido muy malos este año, pero esto es una broma", afirmó el mexicano enfadado por la situación. Sin embargo, tras la carrera, la actitud del subcampeón ni mucho menos cambió cuando le entrevistaron en el postcarrera.

"Para que haya un toque se necesitan dos personas y creo que Lando también fue responsable de esto. Después de todo, se fue hacia mí como si no hubiera nadie ahí. Nos tocamos con los neumáticos, así que yo estaba a su lado. Cortó la curva, ganó tiempo y me penalizaron. Sinceramente, no estoy de acuerdo, pero como piloto no puedes hacer nada. Estoy contento con la actuación de hoy", asegura 'Checo'.

No obstante, a pesar de la penalización, Pérez realmente llegó a creer que, pese a la sanción, podría finalizar en el podio: "Me sorprendió. Pensé que Leclerc frenaría a Russell al final, en el último sector".

"Terminé a 1,1 segundos de George, pensé que le frenaría, que bastante fácil hacerlo en el Sector 3. Pero quizá no tenía toda la información", concluye el mexicano, que ya prepara la próxima temporada con el objetivo de conseguir su primer título mundial.