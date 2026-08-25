El mensaje de confianza de Fernando Alonso para Honda: "Tienen que entender el problema..."

El piloto asturiano, noveno en el GP de Países Bajos, dice que confía en Aston Martin y en Honda: "Lo estamos intentando todos juntos".

Fernando Alonso ha vuelto a sentirse competitivo con el Aston Martin. En el Gran Premio de Países Bajos fue noveno y sumó dos puntos. Han mejorado, pero queda mucho trabajo por delante. El asturiano confía tanto en Aston Martin como en Honda.

En palabras que recoge 'Sky Sports', Fernando deja claro de qué lado está: "Confío en los dos, en Aston Martin y en Honda".

Así explica el asturiano qué le falta a ese nuevo motor que se ha puesto en marcha: "Creo que no hay nada en específico que le falte al motor Honda, es algo general. No estamos donde queremos en cuanto a manejabilidad, las bajadas de marchas, el freno motor se siente un poco aleatorio curva a curva".

"Son este tipo de cosas que se necesitan ajustar y el déficit de potencia. Seguimos perdiendo mucho en rectas. Ahora que somos competitivos en curvas, tenemos que mejorar eso", detalla el bicampeón de la Fórmula 1.

El trabajo ha cambiado mucho con respecto al inicio de temporada y Fernando lo está notando: "Lo estamos intentando todos juntos. Tenemos que dar tiempo a Honda también para que entiendan dónde está el problema y cómo arreglarlo".

Insiste en mandar un mensaje de confianza para las dos fábricas: "Estoy contento, estoy relajado. Confío en ambos, Silverstone y Sakura".

Monza, el GP de Italia, será la siguiente prueba para ellos. En especial para Honda. Porque es un circuito de motor, de velocidad, de rectas. Y ese es ahora mismo el déficit de la unidad de potencia japonesa.

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