Carlos Sainz recuerda su "enfado" al enterarse del fichaje de Hamilton por Ferrari

Abu Dabi será este fin de semana el escenario de la despedida de Carlos Sainz de Ferrari tras cuatro años en Maranello.

El madrileño se mudará a Williams tras haber sumado cuatro victorias con la 'Scuderia', pero antes de su adiós ha reflexionado sobre su etapa con los italianos en una entrevista en el podcast oficial de Fórmula 1, 'Beyond the grid'.

En concreto, se ha detenido a hablar de la decisión de Ferrari de fichar a Lewis Hamilton y cómo lo vivió las semanas posteriores.

Y es que ganar en Australia, después de perderse la carrera en Arabia Saudí, supuso un 'chute' de autoestima para el madrileño.

"Dije en la radio en Australia que la vida era una montaña rusa. También estuve muy emocional en el podio, porque estaba ahí abajo mi padre, mi representante, mi novia, estaba pensando también en mi madre. Todos ellos me vieron sufrir en invierno y no quiero decir que estaba llorando de puertas para dentro, pero estaba dolido, porque no lo esperaba", ha explicado.

Eso sí, Sainz reconoce que las semanas anteriores fueron difíciles: "No estaba preparado para ese tipo de noticias y estuve en shock por un tiempo, pero luego me reagrupé y volví a entrenar".

"Puedo decir que no estaba enfadado con nadie, pero en ese momento, cuando te dan esa noticia, estás enfadado, porque no entiendes nada de lo que ha pasado. Piensas que todo en tu vida es terrible, pero el tiempo lo cura todo", ha señalado.

Ahora, con su futuro cerrado, Carlos se congratula de que los hechos se desarrollaran de esa manera: "Cuando miro hacia atrás, estoy orgulloso, feliz de que pasara, porque me ha hecho un mejor piloto".